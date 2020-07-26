【新冠肺炎】張建宗：港府現階段無意推出居家或禁足令　若疫情轉壞將採取更嚴厲的管控措施

▲ 張建宗指港府現階段無意推出居家或禁足令。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，政務司司長張建宗今日（26日）在網誌表示，未來兩星期將會十分關鍵，要盡力防止病毒在社區進一步擴散。如疫情轉壞，港府會毫不猶豫果斷地採取更嚴厲的管控措施，進一步限制處所營業和減少市民出外的空間。但現階段政府無意推出「居家令」或「禁足令」，限制市民外出。

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張建宗又說，中央一直十分關心香港疫情變化，支持特區政府防疫抗疫，並積極回應行政長官最新要求，在加大檢測能力和改裝亞博館為類似「方艙醫院」的工作上提供協助。

他續指十分關注本港近日出現安老院舍的感染個案，有需要為安老院舍院友設立特定的臨時檢疫中心，包括已啟用的薄扶林香港傷健協會賽馬會傷健營及西貢樟木頭老人度假中心。政府亦在亞洲國際博覽館設立新增的安老院舍臨時檢疫中心，首個場館可容納100個床位，於上周五投入服務。至於預留作擴充之用的場館，則可提供額外約350床位。

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張建宗呼籲，市民務必盡量留在家中，減少社交接觸和外出用膳，配合佩戴口罩的強制措施，保護自己及他人，並注重個人和環境衞生及勤洗手，更應暫停非必要的親友聚會或聚餐及減少到街市。

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責任編輯：郭家穎