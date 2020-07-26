【保就業計劃】羅致光：第二期內容將會在8月份內公布　

▲ 羅致光表示，第二期的「保就業」計劃的內容將會在8月份內公布。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光表示，第二期的「保就業」計劃的內容將會在8月份內公布，及後接受申請，希望可以持續紓緩9至11月的失業情況。

對於有人指有何科學證據證明「保就業」計劃可以紓緩失業的情況，羅致光認為，要達至「科學」水平，便可能要先做個隨機控制實驗，但救人如救火，做完實驗才救人，都已燒死了。

他續指，6、7、8月份的失業率受到不同因素影響，而「保就業」計劃為僱主提供補貼，以解燃眉之急，承諾在受資助期間不裁員，不少僱主更要重新聘用員工及支薪，才能符合「保就業」補貼的要求。

政府統計處每月會公布經季節調整的「移動三個月失業率」，羅致光解釋，統計處沒有公布每個月的失業率，主要原因之一是在統計上，三個月的統計數字由於樣本數目較多，抽樣偏差較細，可靠性較高。不過由於數字是每個月公布，不少人在理解上，反而會誤以為是反映每月的變化。

羅致光認為，由於失業率每月波動，比較時便容易產生誤會。如果決策者也有這個誤會，便有可能誤判形勢，「斷錯症、落錯藥」；但當決策者沒有誤會，而巿民大眾誤會，便成了政治的問題。

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責任編輯：陳子謙