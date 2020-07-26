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【港產口罩】PFE+BFE至少達99%　疫情下華光外科口罩網上開售

健康 11:51 2020/07/26

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

華光外科口罩近日在網上開售成人及小童口罩。（華光外科口罩facebook）

本港第3波新冠肺炎疫情爆發，確診人數創新高，口罩已經成為市民的必須品。華光外科口罩近日在網上開售成人及小童口罩，並提供送貨上門服務，讓市民不用冒風險出外。

華光外科口罩網購網頁顯示，一盒50片的成人口罩售價為$168，而一盒30片的小童口罩售價則為$100。客戶在網上完成訂單表格後，將會收到確認訂單的電郵。當訂單的口罩到貨後，客戶將收到付款的電郵，成功付款後，訂單將在10至14天內完成所有處理程序。

由於目前疫情嚴重，華光外科口罩表示所有訂單均會透過快遞送貨上門，每張訂單需額外支付$30運輸成本。

華光外科口罩規格：

  • PFE & BFE > 99%
  • 氣阻：3.2mmH2O/cm2
  • 達到ASTM Level 1要求
  • 通過ISO 8和ISO 13485認證
  • 成人口罩：175mm x 95mm/小童口罩：145mm x 95mm

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責任編輯:羅嘉欣

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