【新冠肺炎】陳茂波：新一波疫情打擊復蘇苗頭　本港經濟或需要較長時間恢復

▲ 陳茂波稱本港經濟或需要較預期更長的時間才能恢復。（資料國片）

本港疫情嚴峻，財政司司長陳茂波今日（26日）於網誌表示，本港正面對新一波的新冠病毒疫情衝擊，政府當前最迫切的要務，是全方位聚焦控制疫情，所推行的一連串控疫防疫措施，雖然為大家的生活及出行帶來不便，也令商店及企業承受經營壓力，但需要在「短痛」與「長痛」之間作出艱難的抉擇，希望稍後能為市民大眾換來較長時間的安全穩定環境。

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他提到在經濟層面，原本略見復蘇苗頭的商業往來及經濟活動，也因疫情再次爆發而受到打擊。我們再次呼籲各大小業主減租，與零售商戶、食肆及中小企共渡時艱。對商界而言，在合約精神之外，社會責任亦同樣重要，尤其是那些在「保就業計劃」裡取得政府大額補助的集團。只有真誠的回饋社會、切實履行社會責任的企業，才能真正得到社會的認同與尊重。

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陳茂波說每次危機都隱藏著新的機會，每次困難都隱藏了未來發展的鑰匙，未來必須全方位推動創新科技的應用，才能有機會突圍而出。他續指防控新冠病毒無可避免會是一場持續的攻防戰，必須時刻保持高度警惕和耐力，並在控制疫情及維護經濟活力之間做最適當的平衡，惟相信本港經濟或需要較預期更長的時間才能恢復。

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責任編輯：郭家穎