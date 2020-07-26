【新冠肺炎】消息：本港今日新增逾100宗確診個案

▲ 消息指，本港今日再新增逾百宗個案。

香港正爆發新一波新冠肺炎疫情，消息指，今日（26日 )本港新增逾100宗確診個案，涉及多個感染群組，或再創新高。

衞生防護中心公布昨日（25日）新增133宗確診個案，連續4日創新高，其中126宗屬本地感染，超過100宗初步確診。本地個案中，約71宗與之前個案相關，55宗源頭不明正在追蹤。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料。鑑近日疫情嚴峻，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭家穎