【新冠肺炎】黃偉綸：「組裝合成」技術助短期內建大量檢疫營舍　最快一天裝嵌44個檢疫單位

▲ 。位於竹篙灣的檢疫中心於7月18日正式投入運作。（發展局局長網誌）

香港正爆發第三波疫情，對檢疫中心需求大增。位於竹篙灣的檢疫中心於7月18日正式投入運作，首批可提供800個單位。發展局局長黃偉綸在網誌表示，政府早在疫情發展初期已果斷作出決定，尋找合適選址，透過創新的「組裝合成」建築技術（MiC），短時間內增建檢疫營舍，以應對抗疫工作的需要。

他又提到，建築署負責興建的700個檢疫單位，只用了73天完成，較原定時間提早了兩天。在另外一個項目，其中一個承建商，為了追回因惡劣天氣而拖慢了的進度，成功在一天內裝嵌44個檢疫單位，即平均只需約15分鐘裝嵌一個。

▲ 建築署署長林余家慧指，能在短時間內建大量檢疫營舍，「組裝合成」建築技術是其中一個重要因素。（發展局局長網誌）

建築署署長林余家慧指，能在極短時間內建成大量檢疫營舍，使用MiC建築技術是其中一個重要因素。以竹篙灣第一期為例，在土拓署進行土地平整及基礎設施工程時，建築署、承建商及設計顧問團隊已同步進行營舍設計工作，完成後交廠房展開每個單元組件的生產及組裝工序，包括室內裝修

▲ 當每個檢疫單位運到工地裝嵌時，單位內的住宿設備、門窗、冷氣、獨立洗手間等已一應俱全。（發展局局長網誌）

、屋宇設備、家俬電器裝置等均在廠房內完成。

林余家慧續指，當組件運到工地時，單位內的住宿設備、門窗、冷氣、獨立洗手間等已一應俱全，只需把一個個單位裝嵌起來，完成最後的接駁。這方法大大縮短工地施工時間，提升生產力，並有助質量控制及提升工地安全。

為確保檢疫設施的衞生安全達到最高水平，林余家慧指，在兩行營舍之間分別設有「污物走廊」和「潔淨走廊」；「潔淨走廊」供職員及檢疫人士使用，而「污物走廊」內則裝有排水管和通風管等，除工作人員外，其他人士一律嚴禁進出，以減低感染風險。

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責任編輯：陳子謙