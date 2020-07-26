【新冠肺炎】政府周三起收緊豁免人士檢疫安排　暫停所有客船和無貨貨船船員換班

▲ 政府周三起暫停所有客船和無貨貨船船員換班。（資料圖片）

政府今日（26日）公布，由7月29日（星期三）起，暫停所有客船及所有沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排，直至本地疫情受控為止。

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至於來港進行貨物裝卸的貨船，政府將增設新豁免條件及收緊現有要求，包括貨船在本港水域停留期間，所有船員必須留在船上，不得登岸。須進行換班的離船船員在船隻停留在香港期間須一直留在船上，直至獲安排交通工具直接前往機場登機返回其目的地國家，從而避免與本地社區的接觸。

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從外地搭乘飛機經機場抵港進行換班的船員，須在離開出發地前的48小時內，其病毒核酸檢測結果呈陰性方可入境；未持有檢測結果的船員將被拒入境。有關船員在抵港後須立刻直接登船，不可在市區停留。

船公司或代理亦須為船員提供前往和離開船隻的點對點交通，不得乘坐同時會服務公眾的交通工具，船員全程必須佩戴口罩等。船公司或代理如未能滿足上述條件，將被拒絕來港進行船員更換。

發言人表示，來港進行貨物裝卸的貨船，對供應香港社會日常所需的物品及服務，包括日用品、糧食、防疫物資和醫療用品，以維持本港暢順運作至關重要，因此政府認為仍需豁免這些貨船船員接受強制檢疫，容許他們在港換班。政府一直關注輸入個案為本港帶來的衞生風險及壓力，並果斷制訂有關應對措施。

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責任編輯：陳子謙