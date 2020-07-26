【新冠肺炎】新增19間餐廳曾有確診人士到訪　尖沙咀中心Outback觀塘大家樂上榜

▲ 在新增曾有確診人士到訪的19間餐廳，尖沙咀中心Outback及觀塘大家樂上榜。

新冠肺炎爆發第三波疫情，確診個案數字未見頂。消息指，今日(26日)本港新增逾100宗確診個案。根據衞生防護中心最新公布確診新冠肺炎患者行蹤，新增19間食肆曾有確診人士到訪，遍及觀塘、油尖旺、屯門、元朗、葵青食肆，知名連鎖食肆包括位於尖沙咀中心的Outback、觀塘廣田商場大家樂也在其中。

在新公布名單中，繼續有多區如觀塘、沙田、屯門的大家樂及大快活上榜，而多間酒樓如位於南洋中心的百樂門宴會廳、西貢富雅海鮮酒家、旺角倫敦大酒樓也在新增名單中。

其中1781號、19歲患者，曾在病發前到訪過觀塘區內5間食肆，潛伏期活動範圍主要在油塘至藍田一帶。去過的餐廳包括廣田商場大家樂、平田商場百分百餐廳、啟田商場臨記車仔麵，以及位於大本營 Euro go go 及薩莉亞餐廳。

以下是新增食肆名單（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期）：

觀塘 廣田商場 大家樂 （18/07/2020）

觀塘 啟田商場 臨記車仔麵（18/07/2020）

觀塘 大本營 Euro go go （18/07/2020）

觀塘 大本營 薩莉亞餐廳 （18/07/2020 ）

觀塘 平田商場 百分百餐廳（18/07/2020）

觀塘 鯉魚門廣場 大快活 （21/07/2020）

油尖旺 南洋中心 富士山55（18/07/2020）

油尖旺 廣富大廈 旺角 88 （20/07/2020）

油尖旺 南洋中心 百樂門宴會廳 （14/07/2020）

油尖旺 好望角大廈 倫敦大酒樓 （14/07/2020）

油尖旺 尖沙嘴中心Outback （18/07/2020）

西貢 海傍街 27 號 富雅海鮮酒家 （12/07/2020）

西貢 東港城 Mee…Lemongrass （20/07/2020）

屯門 偉昌工業中心 祥順景餐廳 （13/07/2020）

屯門 大興商場 大家樂 （16/07/2020）

葵青 青怡薈 金裝燉奶佬餐廳（18/07/2020）

沙田 馬鞍山廣場 大快活 （21/07/2020）

元朗 雅珊園 德福海鮮酒家（20/07/2020）

北區 粉嶺名都商場 大家樂（21/07/2020）

衞生防護中心亦公布曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單，即睇【下一頁】。

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責任編輯：王俊賢