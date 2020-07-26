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【新冠肺炎】所有到港機組人員周三起須提交陰性病毒檢測結果　否則要交樣本等待結果後才可離開

社會 12:48 2020/07/26

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

所有到港機組人員周三起須提交陰性病毒檢測結果。（資料圖片）

政府公布收緊豁免人士檢測及檢疫安排，由7月29日（星期三）起，須往返本港與內地、澳門、台灣或外國地區履行其職責的機組人員，必須提交於出發前48小時內陰性病毒檢測結果，否則來港後必須到衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本進行病毒檢測，並在採集中心或指定地點等候檢測結果。

【新冠肺炎】政府周三起收緊豁免人士檢疫安排　暫停所有客船和無貨貨船船員換班

航空公司必須為其機組人員提供點對點的交通安排，禁止機組人員使用同時會服務公眾的交通工具來往機場和其下榻的地方。同時，航空公司須確保機組人員於指定地點遵從衞生署要求進行自我隔離。機組人員在港期間應嚴格遵守避免與公眾接觸的原則。

所有其他經機場到港的豁免人士，必須提交於出發前48小時內陰性病毒檢測結果，否則來港後必須到衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本進行2019冠狀病毒病檢測，並於指定地點進行48小時自我隔離或在採集中心等候檢測結果。

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責任編輯：陳子謙

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