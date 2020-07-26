【東張女神】被方紹聰諷「扮嘢」激動爆喊反擊 利穎怡為真性情解畫：看到不一樣的我

▲ 利穎怡因在網上節目爆粗成為話題。

主持TVB《東張西望》而入屋的 「東張」女神利穎怡（Joan），早前應邀為TVB藝人「奶仔」方紹聰及盧峻峯的網上節目《約女.Yama嗲》做嘉賓，三人邊行山邊傾談。

期間利穎怡疑因被主持暗串「扮嘢」，因感到委屈而激動爆喊，更在節目上說出粗話反擊方紹聰，真性情盡現，也成為網民熱話。

事緣利穎怡應約現身《約女.Yama嗲》，跟主持方紹聰及盧峻峯去南丫島行山，邊行邊講。期間方紹聰跟盧峻峯講到覺得利穎怡過去沒有將真實的自己呈現在幕前，更直言「觀眾不是笨的，你是不是刻意扮演，他們能看得出來」，又講「早幾年你扮演得挺好看挺吸引，但再過幾年，我想看更真實的利穎怡。」

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▲ 利穎怡在網上節目因被方紹聰講話而激動爆喊。（影片截圖）

流淚反擊方紹聰

利穎怡有感被對方暗諷扮嘢，一時淚灑當場，她激動說：「我很好奇你們常話我扮嘢，搞到我想喊，我真是沒扮嘢，《東張》有曾叫我斯文些，卻沒冇叫我再活力點，我沒有扮嘢。」

之後她跟方紹聰繼續談話，利穎怡突笑著說粗話疑似反擊：「我同你真是熟不到，我不知你為人，有距離感，因為我沒常跟你傾談，因每次你都好x假！」

雖然另一主持盧峻峯澄清他們沒說利穎怡扮嘢，但也令節目氣氛變得尷尬，幸而到節目後段已見平和。

▲ 利穎怡以一張淚眼兼口紅出界的照片作反思。（取自Facebook）

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對於網上節目造成迴響，利穎怡日前即在社交平台發文解畫，並以「用最真誠的自己對待別人這是我的原則♡」開首。

她寫道：「每一個笑容、每一滴淚水、每一句髒話（對不起下次我會控制一下自己），我都會擁抱……

▲ Joan不介意展示真性情。（取自Facebook）

她又指：「當時只是一時覺得委屈、被誣衊，所以控制不了自己情緒……不過靜下來想想，我一直都清楚別人只見到東張的我很energetic很cher甚至有點狠……我不知道可以如何告訴大家其實我也只是一個小女子而已，有時膽怯、有時不知所措、有時很無厘頭……

所以我一直尋找不同的演戲機會（當然也因為我本身非常非常熱愛戲劇），就是想讓大家看到不同的我、不一樣的我。每個人都有很多面，and I embrace it.」

最後，她強調：「我，不扮嘢的。 我是 #利穎怡。I am #joanlee.」

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▲ Joan早前仗義助92歲的漁塘主人根叔，被封正義女神。（取自Facebook）

仗義性格受網民讚賞

現年31歲的Joan早年於加拿大畢業回流返港，起初擔任特約演員客串處境劇《愛回家》，及後才正式報讀無綫藝員訓練班入行，主力在《東張西望》擔任主持，因亮眼身材加樣子甜美而被觀眾關注，成為《東張西望》女神之一。

利穎怡早前報道元朗有名92歲的漁塘主人根叔，被女兒及鄰居騙走手上13個漁塘，孤苦無依的根叔只剩一個漁塘賴以為生，戶口僅剩餘5000元存款。

利穎怡在《東張西望》報道完結過後，親自跟進事件，更為根叔聯絡律師，被網友封為「正義女神」！