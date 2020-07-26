【新冠肺炎】陳肇始：不排除擴大強制佩戴口罩範圍　料下月起每日可額外多2,400個檢測

▲ 陳肇始指不排除擴大強制佩戴口罩範圍。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，政府已於日前實施不同限制社交距離的措施，食物及衞生局局長陳肇始今日（26日）發表網誌指未來一、兩星期是疫情發展非常關鍵。現階段目標是希望透過各項疫情防控措施，務求將感染情況及個案維持在本港公共衞生及醫療系統所能負擔或負荷的水平之內，亦不排除擴大強制佩戴口罩的範圍。

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她提到於在7月11日至24日期間新增的個案有969宗。而這些個案中，有包括847宗，即大概約87%於潛伏期間沒有外遊記錄的個案。提到近期出現一些源頭不明的本地個案，顯示社區有持續的隱形傳播鏈，情況令人憂心。

陳肇始說近日社區的群組個案，當局已主動進行針對性的檢測，目標高風險群組包括安老院舍員工、的士司機、餐廳員工、以及物業管理前線員工等，估計人數超過400,000。她續指近期個案顯示涉及不佩戴口罩的活動所帶來較高的風險，所以認為現時需要採取更嚴厲的防疫措施，說視乎情況變化，亦不排除擴大強制佩戴口罩的範圍。

她提到衞生署公共衞生化驗服務處正在香港兒童醫院設立新實驗室，預計逐步增加至每日約1,000個檢測，並積極爭取在7月內開始投入服務。此外，政府已撥款予香港大學和香港中文大學醫學院購置檢測儀器。兩間醫學院預計8月開始可逐步額外提供每日約1,400個檢測。政府預計上述措施在8月開始可逐步額外提供每日共約2,400個檢測。

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陳肇始強烈呼籲市民停止不必要的外出，盡量留在家中，要做好個人和環境衞生；如無可避免一定要外出，務必要戴上口罩和注意手部衛生

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責任編輯：郭家穎