【新冠肺炎】14歲女童確診住院隔離　洗手間內遭少年強姦友人全拍片

▲ 印度一名14歲女童早前確診入院接受隔離，其間卻被另一名確診患者強姦。

新冠肺炎疫情肆虐全球，當中印度的確診人數更超過133萬。當地一名14歲女童早前確診入院接受隔離，其間卻被另一名確診患者強姦。

女童年僅14歲

綜合印媒報道，涉事的隔離醫院為印度德里的薩達爾帕特爾新冠肺炎醫療中心（Sardar Patel Covid Care Centre），中心亦為當地最大的隔離檢疫中心。

當時已經在該院入住了約一星期的女童，7月15日前往洗手間期間被同院確診患者、一名19歲的青年尾隨，並在洗手間內慘遭對方強姦，當時青年的一名朋友除負責在門外把風外，更以手機拍下強姦的過程。

類似案件印度時有發生

據當地警方調查指，涉案的兩名疑犯目前已經被捕，犯案用的手機亦已被沒收，女童則被轉送往另一間醫院接受治療。

事實上，類似的案件在印度時有發生，當中孟買一名疑似確診的女子本月16日在當地檢疫中心亦遭同病房的患者強姦，比哈爾邦首府巴特那一名男子早前亦因涉嫌於隔離病房性侵未成年少女遭警方逮捕。

據資料顯示，印度目前的確診人數已超過133萬，僅次於美國及巴西，位列全球第三，死亡人數約為3.1萬。

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責任編輯:王俊賢