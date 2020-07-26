【隔離生活】分享竹篙灣隔離中心生活　港女病毒檢測呈陰性：醫護話叫我當體驗下

▲ 本港一名女網民今日（26日）在網上分享，竹篙灣檢疫中心的隔離生活。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，確診數字節節上升，被列為緊密接觸者的人士，會被政府排進行檢測及隔離。本港一名女網民今日（26日）就在網上分享，竹篙灣檢疫中心的隔離生活，並公開房間內部設施及伙食，引起網民熱烈議論。

據Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」，一名女網民今日上午發帖，見到日前有市民在網上公開駿洋村隔離生活，於是也分享一下現時情形。她表示，因被列為緊密接觸者而獲安排入住竹篙灣檢疫中心，經病毒檢測呈陰性，但就指醫護人員跟她說，入住隔離中心「當體驗下」。

她續指，房間內有冷氣，沒有wifi，有獨立廁所，也有電視，但就沒有洗衣機和雪櫃。房內也有風筒和衣架，不過沒有晾曬衣物的地方。伙食上一有三餐，如有需要，也可以拿餅乾和杯麵。

▲ 有網民笑言見到伙食，已失去食慾。（圖片來源：巴打絲打 Facebook Club）

從她公開的膳食照片，不少人都留言直指看起來不太好吃：「見到都吾想食」、「仲衰過學校飯堂d飯盒」、「肉都無舊」、「邊係人食㗎」、「見到都唔開胃，入去真係當減肥」有網民直接問發帖者是否素食者，而她回應指伙食上是沒有選擇。

除了房間內部外，她指檢疫中心窗外沒有風景：「周圍都好似地盤咁，空氣好唔清新」她表示，房內有提供探熱針，每日自行探熱再填表。而如有任何需要，也可致電民安隊尋求協助。帖文引來不少網民留言，有人祝福發帖者盡快完隔離回家，也有人表示：「有冷氣已經完勝駿洋邨」、「有冷氣已經好好，呢啲天氣好慘。」

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責任編輯：王俊賢