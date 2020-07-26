【血本無歸】港女收到一個電話以為帶來發達機會 結果被轉走大半生積蓄147萬元

▲ 港女收到一個電話以為帶來發達機會， 結果被轉走大半生積蓄147萬元。

便宜莫貪！本港一名女子日前收到一個電話，騙徒誠邀她參與一個虛擬貨幣投資計劃，女事主獲安排開設投資帳戶，騙徒要求她提供信用卡及網上銀行登入資料。登記後，另有兩名騙徒再扮作投資公司職員聯絡事主，要求取得授權，聲稱可幫事主處理投資事宜。

香港警方在facebook交代有關案件，指女事主未有盈利已有損失，被騙徒共轉走港幣147萬。大半生累積的財富，要奪走只需兩個來電！

警方表示，同類騙案已經發生了無數次，提醒市民可以多多與身邊人討論這些騙案，免得身邊人成為下一個受害者！如有懷疑，請電防騙易18222。

金融分析女子被騙走378萬港元

警方日前指，一名於香港從事金融分析的20多歲女子接獲一來電，獲報稱內地執法人員指其涉洗黑錢，要求事主提供網上銀行帳戶及密碼核對，結果遭騙走378萬港元。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢