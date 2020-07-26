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【血本無歸】港女收到一個電話以為帶來發達機會 結果被轉走大半生積蓄147萬元

社會 14:39 2020/07/26

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

港女收到一個電話以為帶來發達機會， 結果被轉走大半生積蓄147萬元。

便宜莫貪！本港一名女子日前收到一個電話，騙徒誠邀她參與一個虛擬貨幣投資計劃，女事主獲安排開設投資帳戶，騙徒要求她提供信用卡及網上銀行登入資料。登記後，另有兩名騙徒再扮作投資公司職員聯絡事主，要求取得授權，聲稱可幫事主處理投資事宜。

香港警方在facebook交代有關案件，指女事主未有盈利已有損失，被騙徒共轉走港幣147萬。大半生累積的財富，要奪走只需兩個來電！

警方表示，同類騙案已經發生了無數次，提醒市民可以多多與身邊人討論這些騙案，免得身邊人成為下一個受害者！如有懷疑，請電防騙易18222。

金融分析女子被騙走378萬港元

警方日前指，一名於香港從事金融分析的20多歲女子接獲一來電，獲報稱內地執法人員指其涉洗黑錢，要求事主提供網上銀行帳戶及密碼核對，結果遭騙走378萬港元。

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責任編輯：王俊賢

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