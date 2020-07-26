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【婚姻破裂】傳何猷啟數月前已辦離婚 跟齊嬌性格不合而分手

娛樂 13:57 2020/07/26

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

傳何猷啟齊嬌已離婚。

賭王三房公子何猷啟與太太齊嬌（Gigi）傳已離婚，賭王三房公子何猷啟昨日被揭背妻出軌，疑密會20歲留學生新歡Alice，全城轟動。而今日再有傳媒指出，日前被揭另結新歡的猷啟，在數月前已辦離婚手續，並稱因性格不合而分開。

另報導指猷啟與齊嬌即使離婚，仍會以一對女兒為大前提。

而二人分開，猷啟又指跟傳聞婆媳關係欠佳無關。

【婚姻危機】何猷啟疑背妻出軌密會新歡 齊嬌約富貴男行街夫婦早貌合神離

二人18年結婚，表現一度恩愛。

跟妻子早現婚姻危機

何猷啟作為賭王之後，一向作風低調，即使前年結婚，亦在事後才公布，其內地嬌妻齊嬌（Gigi）亦只偶爾會分享一些與兩個女兒的生活照，外界以為一家4口生活幸福，何猷啟竟被傳媒踢爆疑似出軌！

日前有媒體揭發何猷啟本月11日，即賭王出殯的翌日，便背妻與新歡拍拖的消息，並指二人已另有私竇約會，何猷啟的新歡叫Alice，芳齡20歲，比齊嬌年輕。

何猷啟以至何家中心暫時未對事件表態，不過有指猷啟夫婦婚姻早現紅燈，連月來夫婦已是貌合神離，在賭王出殯當日，二人雖結伴而來，但全程零交流，表現生疏。

另有指啟啟跟齊嬌初結婚時，三太對外間表現出不太雀躍，疑對兒子婚事不大滿意，為免有婆媳衝突，猷啟婚後搬出跟太太同住，不過自兩女出生後，猷啟已搬回跟老家居住，方便三太照顧孫女。

不過，有傳媒指出二人早有分開之意，但礙於賭王何鴻燊當時健康不佳，他跟齊嬌均覺不是最佳時候。

自賭王5月離世後，齊嬌當時仍在賭王離世的訃聞及喪禮上，仍視齊嬌為何家媳婦。但因猷啟跟新歡的關係曝光，為免有背妻出妻之說，相信二人會在適當時候正正式公布。

撰文 : TOPick柴犬出動

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