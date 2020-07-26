【婚姻破裂】齊嬌帶兩女返上海治情傷 何猷啟證已離婚盼給予空間

▲ 何猷啟証已跟齊嬌離婚。

29歲的賭王三房公子何猷啟昨日被揭背妻出軌，疑密會20歲留學生新歡Alice，全城轟動。今日何猷啟跟妻女現身機場，太太齊嬌已抱女返回故鄉上海，何猷啟並向傳媒証實已跟齊嬌數月前已已正式辦離婚，希望傳媒給予空間。

猷啟今早在機楊送三母女上機，並向傳媒表示，因近日家裏發生的事情較多，他們認為不適合對外公佈和齊嬌的事情，而他跟齊嬌在幾個月前已經辦完離婚手續。

猷啟又指二人雖然分開，但仍然保持很好的關係，並繼續為孩子付出關愛和責任。他又希望媒體能給一點空間，不要打擾他們的私生活，尤其是對小朋友不要再騷擾。

【婚姻破裂】傳何猷啟數月前已辦離婚 跟齊嬌性格不合而分手

▲ 兩年婚姻破裂。

兩年前閃婚

何猷啟與GiGi於2017年經朋友介紹相識後相戀，GiGi從事教育與金融工作，與何猷啟拍拖要內地與香港兩邊走，並非富二代。

在2018年結婚，隨即誕下長女Tittania，去年再誕下細女Tylia。

▲ 猷啟跟齊嬌本月10日出席賭王喪禮，卻似未有交流。（經濟日報圖片）

何猷啟一家生活低調，甚少表現過奢華生活。

日前，Gigi亦罕有地分享與長女敷面膜的照片，獲網民大讚可愛，似乎未受何猷啟一事影響。

嫁入何家時，GiGi亦曾向傳媒透露，她喜歡何猷啟因對方性格好，夠純又夠真。