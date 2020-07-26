【新冠肺炎】小巴司機明日起可免費參與自願檢測

▲ 小巴司機明日開始，可免費自願參與新冠病毒檢測。 （資料圖片）

運輸署今日（26日）表示，由明日（27日）起，公共小巴司機可免費接受新冠病毒檢測服務，包括綠色和紅色小巴司機。另外，政府將於港珠澳大橋香港口岸增設臨時樣本採集中心，該採集中心會於本月29日上午及30日下午開放使用。

【新冠肺炎】陳肇始：不排除擴大強制佩戴口罩範圍 料下月起每日可額外多2,400個檢測

持有有效香港身份證，及的士或公共小巴司機證人士，須使用電話熱線1836-168登記，公共小巴司機可於明日早上11時起開始登記，其後的登記時間為每日朝9晚9。新設的採集中心，亦將於明日起開始接受預約。



檢測屬自願性質，費用全免。的士或公共小巴司機請以電話登記預約，並在指定時段到指定臨時樣本採集中心接受檢測服務，登記熱線不會提供即日預約服務。



當的士或公共小巴司機在其預約時段到達指定檢測地點後，承辦商的當值人員會為他們採集咽喉拭子樣本，並將樣本送往化驗室作檢測。若有檢測結果呈陽性，承辦商會將有關檢測樣本的序號通知運輸署，並由運輸署將有關的士或公共小巴司機的資料，轉交衞生防護中心跟進。



檢測服務將為每名的士或公共小巴司機提供一次檢測，運輸署會適時檢視有關安排，按需要適時增加樣本採集中心的數目。如有需要，亦會延長提供檢測服務的日期。

TOPick繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰