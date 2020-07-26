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【北河同行】明哥堅持為長者上門派飯　為減接觸改把飯盒掛門外不入屋

健康 16:05 2020/07/26

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

由深水埗明哥經營的「北河同行」堅持在疫情下繼續為長者上門派飯，不過為了減少接觸，派飯方式有所改變。

本港新冠肺炎疫情持續，民生經濟等大受影響，基層人士的生計更是雪上加霜。不過，由深水埗明哥經營的「北河同行」堅持在疫情下繼續為長者上門派飯，不過為了減少接觸，派飯方式有所改變。

「北河同行」今日（26日）在facebook指，由於過去所服務的南昌邨、富昌邨已經陸續出現確診個案，再加上服務對象以長者為主，讓他們一度憂慮是否需停止派飯的服務。

不過，「北河同行」決定堅持繼續派飯，「希望可以服務長者到直到真的走不下去的一刻」。但為了降低傳播風險，派飯的方式則有所改變，目前他們只會把飯盒掛在長者的家門外，在按下門鐘見到他們安好後就，只會「點一下頭，然後就揮手道別。雖然不能夠再跟長期促膝家常，但為了他們的安好，我們只可以忍耐一下」。

至於服務露宿者的義工，「北河同行」表示他們亦會加強防疫，「希望大家都可以健健康康」。不少網民都紛紛為明哥打氣，又希望明哥及其義工團隊要保重身體，並感謝他們的無私付出。自疫情爆發至今，明哥過去除了多次派飯，亦曾派發口罩、搓手液等防疫物資予基層人士，盼彼此可以順利度過疫情。

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責任編輯:李迦善

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