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【新冠肺炎】本港今日新增128宗確診個案　連續5日確診「破百」

社會 16:50 2020/07/26

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

衞生防護中心公布，今日（26日）新增128宗確診個案，連續5日確診「破百」。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（26日）新增128宗確診個案，連續5日確診「破百」，其中103宗屬本地感染；25宗是輸入個案。本地個案方面，約68宗與之前個案相關，35宗源頭不明。25宗輸入個案中，8位是由英國、瑞士、菲律賓、印度等地返港的海員，亦有9人是外傭。

當中護老院舍群組再有新增個案，包括屯門新墟康和護老中心黃金分院，詳情即睇：【新冠肺炎】屯門康和護老院再有1員工7院友確診　院舍另有13人初診確診

旺角稻香群組再多一人確診，群組累計有33人感染，詳情即睇：【新冠肺炎】旺角稻香群組再多一人確診　中醫師、的士司機亦染病

此外，今日亦有約100宗初步確診個案，而醫管局指現時逾一百名病人仍在等候入院。詳情即睇：【新冠肺炎】新增約100宗初步確診　醫管局指現逾百名病人等候入院

醫管局亦公布，律敦治醫院一名63歲保安員確診，不會直接接觸病人，詳情即睇：【新冠肺炎】醫管局：律敦治醫院63歲保安員確診　工作期間不需要直接接觸病人

新增個案亦涉及一名聖德肋撒醫院員工，涉及一名確50歲女子（第2608宗），詳情即睇：【新冠肺炎】聖德肋撒醫院50歲女員工確診　至今醫院3員工染疫​​​​​​​

【新冠肺炎】醫管局：再多40名患者出院　另有40人情況危殆

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。
　　 
同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙

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