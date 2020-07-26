【新冠肺炎】屯門康和護老院再有1員工7院友確診　院舍另有13人初診確診

▲ 屯門新墟康和護老中心黃金分院。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（26日）新增宗確診個案，其中103宗屬本地感染；25宗是輸入個案。本地個案方面，約68宗與之前個案相關，35宗源頭不明。

食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理庾慧玲公布個案情況。

當中護老院舍群組再有新增個案，屯門新墟康和護老中心黃金分院今日再多１名員工、７名院友感染，另有13人初步確診；至今該院舍已有19名員工及院友確診及初步確診，包括3名員工。

張竹君稱，院友及員工都將獲安排檢疫需要；另外有一人於元州街敬福安老院院友確診，居院內2樓，有25人同住，連同工作人員均需檢疫。而香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心照顧員感染，中心有50名院友，中心剛開始調查，會盡快派樽調查。

截至昨日（25日），本港至少有7間安老院舍涉及有員工或院友確診，最率先爆發的慈雲山港泰護老中心群組，至今有45人確診，涉及9名員工、34名院友和2名院友家屬確診，其中4名院友不治。

至於在7月22日爆疫的大圍救世軍隆亨長者之家，不足一星期已有10人確診，包括2名員工、4名院友，及其中一名確診員工的4名家人。屯門新墟及大埔的康和護老人中心亦先後有院友及照顧員確診，中心昨晚撤離兩院舍院友到兩個地方檢疫。

當中屯門新墟康和護老中心黃金分院，至昨日已有1名52歲照顧員及一名院友確診，另有6名院友及一名員工初步確診；大埔康和護老中心一名46歲需洗腎的女院友受感染，其家人亦早前確診。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙