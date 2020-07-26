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【立法會選舉】公民黨覆選舉主任 否認請求外國制裁香港

政治 16:05 2020/07/26

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

郭家麒、楊岳橋、郭榮鏗及鄭達鴻昨日收到選舉主任查詢。（公民黨提供）

公民黨4名參選人今日回覆選舉主任查詢，否認仍有意請求美國以及外國政府制裁香港，重申會繼續維護《基本法》所有條文，及一國兩制憲制原則。

4人均指，選舉主任查詢時問及他們請求外國立法制裁香港，讓外國干預本港內部事務的說法，但他們認為，這屬於「主觀詮釋」和「假設」，而外國政府制定的任何法案的內容，皆由外國立法機關全權及自行決定，強調選舉主任在信中提及的事件和言論，都是發生在6月30日港區國安法公布前。

然而把又解釋有關否決財政預算案，以爭取以爭取「五大訴求」的主張，指否決財政預算案屬正當行使《基本法》條文的憲制權力，又形容「這是一個政治問題」，質疑該問題與選舉主任履行職責及作出決定無關。

4人當中，僅鄭達鴻被查問對於港區國安法的立場，鄭達鴻回應指，港區國安法已頒布實施，會繼續遵守所有香港法律，並維護基本法及效忠香港特區。

已報名的港島區參選人，還包括，「香港初心」鄧偉俊、熱血公民莊芷茵名單、民建聯張國鈞名單、工聯會郭偉強名單、民主黨許智峯、報稱民主派的袁嘉蔚及報稱獨立的梁晃維。

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責任編輯︰林曉君

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