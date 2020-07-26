【新冠肺炎】徐德義：將收緊豁免人士檢測安排　暫停所有客船船員換班

▲ 徐德義（右）今日交代收緊豁免人士檢測安排。（程志遠攝）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，食物及衞生局副局長徐德義今（26日）表示，政府今日（26日）公布，由7月29日（星期三）起暫停所有客船及所有沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班，並收緊來港進行貨物裝卸的貨船的換班船員、機組人員及其他獲豁免到港檢疫人士的檢測及檢疫安排。

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他指《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）下的豁免檢疫安排用以維持必須的社會及經濟運作，並確保市民生活所需不受影響。當局將收緊豁免人士的檢測及檢疫安排，客船及貨船船員暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排，直至本地疫情受控為止。

此外，徐德義提到到港機組人員必須於出發前48小時內，在擁有ISO15189認證或獲當地政府認可的檢測機構接受2019冠狀病毒病核酸檢測並取得陰性結果，否則來港後必須到衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本進行2019冠狀病毒病檢測，並在採集中心或指定地點等候檢測結果。航空公司亦必須為其機組人員提供點對點的交通安排，禁止機組人員使用同時會服務公眾的交通工具來往機場和其下榻的地方。

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被問到現時才收緊豁免安排是否太遲，當初當局是否沒有聽到相關專家意見？徐德義指要考慮維持着物資不要中斷下，提到此決定有不同部門建議。當局有見本港7月初起有不少新的群組，而且數字不斷上升，才決定豁免有關安排。他又指民生用品需要靠陸路或空運送來，若豁免的話對香港運貨有很大影響，因此現時未有陸路暫停豁免安排。

當然有聽到專家意見，內部有檢討，並陸續推出不同政策以減少風險，政府覺得不影響物資輸送下才引入新一套收緊安排要求。

徐德義指現時措施主要針對海外國家，因相關國家的疫情仍然不穩定。他續提到留意到最近確診的人士可能均到過不同地方，對公共衛生防疫有挑戰。有見很多人在家中亦有聚會，希望市民暫停這些活動，亦提醒長期病患者及長者應避免外出。

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記者：郭家穎