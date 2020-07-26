【新冠肺炎】徐德義指上水屠房3人初步確診　非屬屠宰生產線工作

▲ （經濟日報資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情滲透各行各業，上水屠房亦有員工染疫。食衞局副局長徐德義稱，有關上水屠房有3人初步確診感染，初步資料顯示三人非於屠宰線工作，現時感染結果未有確定，政府及有關管理層已關注，上周五已於屠房加強清洗及消毒。

徐德義指，當中2人涉於豬欄趕活豬去屠宰；另一人為豬肉買手，均不涉及屠宰線工作。被問及會否透過進食受污染活豬感染，徐德義稱世衞現時未有證據稱會透過進食受污染食物而受感染，惟提醒市民應先將食物煮熟才進食。

食環署昨晚指，上水屠房一名工作人員初步陽性反應，上水屠房的運作沒有受到事件影響，並會致力確保其運作符合規定的衞生和環境標準，以及供應市場的所有肉類均適宜供人食用。

食環署指因應疫情發展，上水屠房持份者（包括營運者、入口商、買手及運輸公司）較早前主動自費聘請私人醫療機構為其僱員進行病毒檢測，其中一名人士的測試結果呈初步陽性反應。有關人士在上水屠房負責欄區牲口雜項工作，於上班期間一直有佩戴口罩，其最後上班日期為7月2日。

上水屠房已即時向衞生防護中心呈報有關個案，並立即徹底清潔消毒有關人士曾逗留或往來的地方，亦已提醒所有工作人員，若身體感到不適，必須及早求醫及不應上班。

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記者：陳正怡