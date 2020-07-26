【立法會選舉】政制局︰選舉主任依法按程序處理提名

▲ 政制局表示，選舉主任會視乎每宗個案要求參選人提供額外資料。（資料圖片））

至少10名已報名參加立法會選舉的民主派參選人，昨日接獲選舉主任查詢，要求回應曾要求外國制裁香港、推動香港獨立及否決財政預算案等言論及立場。政制及內地事務局表示，選舉主任會按相關法例和資料，決定參選人的提名是否有效。

政制局發言人指出，候選人均已簽署提名表格，明示同意選舉主任向所有有關機構查核他獲提名為候選人及當選為議員的資格。

發言人表示，視乎每宗個案的實際情況，選舉主任會諮詢律政司，及包括政制及內地事務局在內的有關機構的意見，並在有需要時按《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》要求參選人提供其認為適當的額外資料，以令其信納候選人有資格獲提名或該項提名是有效。

發言人續稱，政制局作為在特區政府內負責選舉事務及《基本法》的政策局，有責任在法律框架內全力支援選舉主任依法履職。

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責任編輯︰林曉君