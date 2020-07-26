【涼薄僱主】設計組合櫃床變「封閉式姐姐房」　網民：焗死都唔知咩事

▲ 有僱主分享何文田單位經裝修後情形，其中放在廳內一個組合櫃床，原來是用來供外傭做休息室。

香港寸金尺土，居住環境是許多人問題。而近日有僱主在網上分享何文田居屋單位，經3個月裝修後的情形，其中放在廳內的一個組合櫃床，原來是用來供外傭做休息室，引起網民熱烈抨擊，狠批僱主涼薄，有人更直接留言：「夏天焗死都唔知咩事。」

據Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」，有網民分享在另一個裝修群組，見到有僱主發帖，公開自己在何文田新裝修的一個單位內部，在大廳近玄關位放了一個大型組櫃，側面有樓梯可攀爬至上層，而上層就是可拉盪式的長方型櫃，用來供外傭休息。

帖文引來不少網民議論，亦有網民留言公開原帖，指屋主表示整個居屋單位共用了3個月時間裝修。眾多網民圍剿屋主：「善待工人，工人都係人，比你你會唔會咁瞓」、「真係好刻薄」、「咁有錢買樓，咁有錢請工人，連一個地方都比唔起，做人俾少少功德啦」、「姐姐係咁遠地方過嚟做嘢，人哋唔係你奴隸。」

有網民就指，其實有許多僱主會這樣做。有人擔心外傭在這種環境休息，遲早會出現情緒病。也有網民指：「如果得個咁嘅地方，真係唔好怪工人疫情下放假都堅持要出街。」

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責任編輯：羅嘉欣