  • 31°C
香港時間 : 2020726日 (週日) 18:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】醫管局：律敦治醫院63歲保安員確診　工作期間不需要接觸病人

社會 17:02 2020/07/26

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

庾慧玲（右）今（26日）表示律敦治醫院一名保安員確診。（程志遠攝）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（26日）新增128宗確診個案，連續5日確診「破百」，其中103宗屬本地感染；25宗是輸入個案。本地個案方面，約68宗與之前個案相關，35宗源頭不明。25宗輸入個案中，8位是由英國、印度、菲律賓等返港的海員。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今（26日）表示，律敦治醫院接通知，指一名男士63歲外判保安員確診。其於工作期間，不需要入病房亦不需要直接接觸病人，主要在的士站處理交通管制，最後上班日子為7月24日。院方已進行接觸追蹤及安排清潔消毒。

【新冠肺炎】本港今日新增128宗確診個案　連續5日確診「破百」

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎

最高瀏覽

【婚姻危機】傳賭王三房孻仔背妻出軌　何猷啟拖新歡行街上樓密會
10:42 2020/07/25
【婚姻危機】傳賭王三房孻仔背妻出軌　何猷啟拖新歡行街上樓密會
【賭王三房】何猷啟與太太齊嬌婚姻亮紅燈　新歡是20歲英國留學生身份曝光
12:28 2020/07/25
【賭王三房】何猷啟與太太齊嬌婚姻亮紅燈　新歡是20歲英國留學生身份曝光
【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心
15:27 2020/07/24
【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心