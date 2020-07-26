【新冠肺炎】醫管局：律敦治醫院63歲保安員確診　工作期間不需要直接接觸病人

▲ 庾慧玲（右）今（26日）表示律敦治醫院一名保安員確診。（程志遠攝）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（26日）新增128宗確診個案，連續5日確診「破百」，其中103宗屬本地感染；25宗是輸入個案。本地個案方面，約68宗與之前個案相關，35宗源頭不明。25宗輸入個案中，8位是由英國、印度、菲律賓等返港的海員。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今（26日）表示，律敦治醫院接通知，指一名男士63歲外聘保安員確診。其於工作期間，不需要入病房亦不需要直接接觸病人，主要在的士站處理交通管制，最後上班日子為7月24日。院方已進行接觸追蹤及安排清潔消毒。

【新冠肺炎】本港今日新增128宗確診個案 連續5日確診「破百」

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記者：郭家穎