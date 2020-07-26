【新冠肺炎】新增約100宗初步確診　醫管局指現逾百名病人等候入院

▲ 本港今日新增128宗個案，另有約100宗初步確診個案，現時逾一百名病人仍在等候入院。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，衞生防護中心公布本港今日（26日）新增128宗個案，其中103宗本地個案，另有約100宗初步確診個案，包括3宗是來自上水屠房。醫管局指，現時逾一百名病人仍在等候入院。

初步確診個案中，涉及上水屠房3名工作人員，初步資料顯示三人非於屠宰線工作，詳情即睇：【新冠肺炎】徐德義指上水屠房3人初步確診 非屬屠宰生產線工作

【新冠肺炎】本港今日新增128宗確診個案 連續5日確診「破百」

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今（26日）提到確診病人接獲衞生署通知後或要再等多幾天才能送院，情況很不理想，惟公立醫院現時壓力大。她指醫護同事正努力作協調，現時約有一百多名病人在等候入院，呼籲患者耐心在家或檢疫地點等候入院。

【新冠肺炎】屯門康和護老院再有1員工7院友確診 院舍另有13人初診確診

庾慧玲指近日每天有100宗確診個案，亦有百幾200宗懷疑個案，入院人數公立醫院的壓力很大，醫護同事正努力作協調，只要條件適合都會為病人安排到二線病房，現時約有200位病人在第二線隔離病房，有72位病人已送到在鯉魚門社區隔離設施，希望盡快可以騰空第一線隔離病床予新症病人。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎