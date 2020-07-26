【豪門夢碎】齊嬌作風踏實曾深得猷啟歡心 入門兩年靠親和力化解婆媳衝突

▲ 何猷啟齊嬌兩年婚姻結束。

29歲的賭王三房公子何猷啟被揭背妻密會20歲留學生新歡Alice，全城轟動。今日何猷啟並向傳媒發聲明，表示自己數月前已跟齊嬌正式離婚，前妻今日亦帶著兩女暫時返回上海，盼大家給予他們一家人空間。

當了兩年何家新抱的齊嬌（Gigi），跟猷啟一段婚姻，跟何家三房中人相處融洽，故婚姻破裂，令外間甚感意外。

▲ 猷啟初識齊嬌，便決定閃婚。

何猷啟作為名門之後，雖然一直作風低調，但有家底又有學問，加上外型不俗，未婚前被譽為城中極品筍盤，身邊不乏女伴，擇偶條件不時轉變，一時喜愛平民女，一時又跟外籍女模以色列模特兒Angelika，不過18年就突然宣布情人傾來自上海任職金融業的齊嬌。

據何猷啟當時透露，太太GiGi主要在內地生活，兩人認識也是經由朋友介紹，GiGi從事教育與金融工作，因此傳媒把她封作「金融之花」。

▲ 齊嬌跟猷啟一度十分恩愛。（取自IG）

【婚姻破裂】何猷啟發聲明宣布離婚 賭王公子：繼續為孩子付出關愛和責任

但齊嬌非出身名門望族的富二代，打工時經常需內地與香港兩邊走。猷啟跟她相戀後，不久即決定閃婚，何猷啟表示爸爸何鴻燊見過GiGi，開心知道他快要成家立室，叫他隨心意而行但要低調，媽媽與兩個姐姐也喜歡GiGi。婚後更即誕下大女何煦齡（Tittania）。

當中姐姐何超蓮曾向傳媒表示對Gigi的印象，大讚Gigi個子很高，是一個很好的女孩子，而何猷啟是三姐弟中最先結婚的。

誕二女後跟奶奶同住

不過婚後猷啟夫婦卻搬出並購入超過6000萬港幣的西半山豪宅居住，當時外間懷疑齊嬌跟三太婆媳關係一般﹐因傳媒發現三太陳婉珍曾出席公開活動時，被問及對娶新抱感覺，卻表現出很冷淡。

事實在婚後一年，猷啟的家庭活動上的確很少看到齊嬌。不過自二女兒何煦鑫（Tylia）出生後，猷啟夫婦搬回三太位於布力徑的大宅，因經常可以跟孫女 相處，故有指婆媳關係大為改善。

在今年的母親節齊嬌亦有同三太慶祝，何猷啟更將一家人幸福照發布IG，難得一次齊嬌跟三太的合照。

【婚姻破裂】傳何猷啟數月前已辦離婚 跟齊嬌性格不合而分手

早前GiGi曾上載母女合照，相中Tittania穿上居家服及紮起小辮子，與媽媽一起敷面膜合照，網民更覺得Tittania與嫲嫲陳婉珍亦很似樣，遺傳一家的美人基因，精靈可愛。

可是幸福好景不常，何猷啟今日向外間證實，跟太太Gigi因性格不合，數月前已辦離婚，齊嬌亦已帶同兩女返回上海，重過新生活。

GiGi在今日近晚上7時，於個人IG發文交代事件，內容如下：

致各關心我們的朋友，由於近日忙於與家人處理家𥚃的事情，同時亦避免為他們帶來額外的打擾，故未有對外公佈我和猷啟的狀況，非常抱歉。我倆經過長時間考慮後，已經在數個月前決定辨理離婚手續。雖然我們分開，但仍是親人關係，兩個孩子的父母，我們會一起繼續為我們的孩子付出愛與責任，好好照顧他們，希望大家能給予我們一點空間，尤其是不要打擾小朋友的生活，請大家諒解，再次感謝大家的關心，謝謝。

何猷啟新歡被指曾當私影 下一頁 齊嬌發聲明宣布離婚 上一頁