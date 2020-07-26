調查指近2成人中度抑鬱焦慮 過去一年社會事件對心理影響最大

▲ 調查指達2成港人有中度抑鬱和焦慮情況，而在社會事件、疫情及經濟下滑中，社會事件的負面影響最大。（林宇翔攝）

本港過去一年先後經歷社會事件及新冠肺炎疫情，經濟同受衝擊。有團體調查發現，達2成受訪者有中度抑鬱和焦慮情況，而在社會事件、疫情及經濟下滑中，社會事件的負面影響最大。團體認為情況值得關注，建議市民多靜心思考讓自己平靜，建立正面思維，有需要時向專業人士求助。

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香港忠僕事奉中心與心理健康會在5月中至6月中訪問1262名市民，發現在社會事件、疫情及經濟下滑中，以社會事件的負面影響程度為最高，達5.82分（以10分滿分，代表極大影響），其次為新冠肺炎和經濟下滑。當中有43%人因社會事件感到中度以上的負面影響。

調查又發現，以10分為最高，港人的抑鬱和焦慮程度分別為3.81及4.03分，但回答5分以上的人平均有約2成，即平均每五個人，就有一個感到中等程度以上的焦慮或抑鬱。而今年市民的快樂指數為5.65分，較去年6.39分有所下跌。

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臨床心理學家鄭健榮認為，市民在3件事中感受到不同程度的打擊，可能與市民對事件的心理預期有不同所致。例如過去多年市民對經濟下滑屢見不鮮，對是次經濟衰退已有一定心理預期，亦因2003年經歷過沙士，而對新冠肺炎有一定的心理預防，但社會事件卻是香港歷史中未曾遇見過。

他續稱，社會事件令朋友、家人之間的人際關係因看法不同產生張力，造成不開心情緒，而各種暴力情景亦會引致創傷後遺反應，即使過一段時間仍會牽動情緒。

註冊社工曾偉洪補充，疫情持續令人產生不確定性，感到恐懼無助，甚至出現災難化思想，對心理造成壓力。

曾偉洪建議，市民可多保持正面思維，例如在疫情中尋找某些事物的意義，平時在家可安靜自己情緒，如用默想或呼吸練習。若有需要，則應向專業人士包括社工、心理學家或醫生求助。

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記者：徐紹軒