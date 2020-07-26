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【何家公子新歡】何猷啟新歡被指曾當私影 家住公屋忽然富貴往英國留學

娛樂 17:52 2020/07/26

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

賭王三房公子何猷啟新歡被指曾當私影模特兒。

29歲的賭王三房公子何猷啟昨日（7月25日）被揭背太太齊嬌（GiGi）出軌，疑密會20歲留學生新歡Alice，全城轟動。

在今日（7月26日）何猷啟與齊嬌現身機場，太太抱女返回故鄉上海，何猷啟並向傳媒證實已跟齊嬌數月前已正式辦離婚，希望傳媒給予空間。

至於何猷啟新歡Alice自新聞爆出後，她即把個人facebook和IG刪去。早前有指Alice今年20歲，並正在英國留學。

【豪門夢碎】齊嬌作風踏實曾深得猷啟歡心 入門兩年靠親和力化解婆媳衝突

何猷啟與齊嬌婚姻只維持短短兩年便結束。

不過，有自稱一早已認識Alice的人向媒體爆料指Alice中文名原叫鍾思佳，後來在中三時改名鍾雅婷。Alice有一妹及一弟，一家五口住東涌逸東邨。

同時，爆料人指Alice中小學都就讀東涌天主教學校，在中學時曾當私影模特兒賺錢，平時亦喜歡到蘭桂芳消遣，報料者更稱Alice不時換畫，戀愛經驗頗豐富。

此外，又透露Alice在2017年考完DSE後便去外國讀書，並從Alice社交平台帖文發現，她近年忽然富貴，常出入高級餐廳，身上都是名牌，朋友都意想不到Alice原來正與何家公子拍拖。

撰文 : TOPick柴犬出動

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