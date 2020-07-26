【立法會選舉】抗爭派參選人回覆查詢 劉頴匡稱已放棄港獨立場

▲ 劉頴匡回覆選舉主任稱已放棄港獨立場。（資料圖片）

多名民主派參選人，陸續回覆選舉主任查詢，當中包括新界東參選人劉頴匡，劉頴匡稱自己已放棄港獨立場，亦不會要求美國制裁香港。

劉頴匡亦表明，反對外部勢力干預中國內政，稱如有類似情況出現，支持中國政府採取反制措施。他又稱，會擁護《基本法》及效忠特區，不會觸犯港區國安法，又同意本港履行維護國家安全責任，但因為特區政府未能釋除公眾疑慮，而反對港區國安法。劉頴匡認為，立法會議員否決財政預算案的權力，沒有超越基本法框架。

▲ 袁嘉蔚反對現行港區國安法，但指出香港履行維護國安責任。（袁嘉蔚fb圖片）

港島區參選人袁嘉蔚回覆選舉主任時指，指反對現行的港區國安法，但支持香港履行維護國家安全的責任，並否認持續於社交網站中展示「光復香港，時代革命」口號的相片，接受香港特區的法律地位，無意將香港從中國分離。

▲ 何桂藍反對港區國安法單方面頒布及執行。（資料圖片）

另外，同屬新界東參選人的何桂藍，表示反對港區國安法單方面頒布及執行，指內容多處牴觸基本法條文，衝擊獨立司法制度、侵犯香港居民受基本法保障的各項自由。

袁嘉蔚和何桂藍均否認會以否決預算案爭取訴求，表示會按基本法、《立法會條例》等履行議員職務。

新界東其他參選人，包括分別無填報政治聯繫的林克霖、陳玉娥、熱血公民黃兆健、陳克勤及葛珮帆的2張民建聯名單、公民黨楊岳橋、人民力量陳志全、新民主同盟范國威名單，以及新民黨李梓敬名單。

港島區其他參選人，包括民建聯張國鈞名單、工聯會郭偉強名單、民主黨許智峯、公民黨鄭達鴻，以及莊芷茵、梁晃維及鄧偉俊名單。

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責任編輯︰林曉君