【豪門夢碎】齊嬌發聲明交代離婚 正式跟何猷啟結束兩年婚姻

▲ 何猷啟齊嬌結束兩年婚姻。

何猷啟今日向並向傳媒發聲明，表示自己數月前已跟齊嬌正式離婚，前妻齊嬌（Gigi)今日亦帶著兩女暫時返回上海，盼大家給予他們一家人空間。

而至黃昏時份，齊嬌在社交平台交代離婚一事，同樣盼大家給予她們一家多些空間。

齊嬌全文如下：

致各關心我們的朋友，由於近日忙於與家人處理家𥚃的事情，同時亦避免為他們帶來額外的打擾，故未有對外公佈我和猷啟的狀況，非常抱歉。 我倆經過長時間考慮後，已經在數個月前決定辨理離婚手續。雖然我們分開，但仍是親人關係，兩個孩子的父母，我們會一起繼續為我們的孩子付出愛與責任，好好照顧他們，希望大家能給予我們一點空間，尤其是不要打擾小朋友的生活，請大家諒解，再次感謝大家的關心，謝謝。

另，早前猷啟向傳媒發出大致相同的聲明：「因為近日家裏發生的事情比較多，不適合對外公布我和齊嬌的事，對此抱歉。我和齊嬌其實在幾個月前已經辦完離婚手續，我們雖然分開了，但仍然保持很好的親情，並將繼續為我倆的孩子付出關愛和責任。希望大家能給一點空間，不要打擾私生活，尤其是小朋友，希望大家諒解，謝謝。」