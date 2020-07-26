【新冠肺炎】耀能白普理華心護康中心女照顧員確診　7名職員列為密切接觸者正待隔離檢疫

▲ 粉嶺香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心有1名女照顧員確診。（耀能協會網頁截圖）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心今（26日）公布3間院舍有院友或職員染疫，其中位於粉嶺的香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心有1名女照顧員確診，耀能協會回覆表示，該名全職起居照顧員的家人於昨日（25日）凌晨確診後，該照顧員被列為為密切接觸者，同日下午經檢測後亦證實確診，最後上班日為7月24日；並引述衞生防護中心初步指示，中心有7名職員被列為密切接觸者，須等候送往檢疫中心隔離檢疫。

協會指，涉事中心為嚴重殘疾人士護理院，有44位職員恆常照顧42位院友，該名確診照顧員主要執行一般照顧工作，工作時有按程序量度體溫、配戴口罩及遵循協會防疫指引，在過去兩周工作期間，沒有出現任何病徵或身體不適，也沒有外遊紀錄。

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協會指，該照顧員得悉確診後隨即通知中心主管，中心即時於單位進行大規模清潔及消毒工作，協會在得悉事件後已即時通報社會福利署及衛生防護中心，並通知舍友、職員及家⻑，現時正等候衛生防護中心為舍友及職員進行檢測及進一步指示。協會同時啟動緊急應變措施，加強恆常清潔消毒及適切防疫工作，加強職員在工作 時的安全防護，如:全套防疫裝備，包括外科口罩、保護衣、手套及眼罩等。

協會強調重視服務使用者及職員的健康及福祉，早於7月8及9日暫停舍友出外以及謝絕家⻑及外來人士探訪，改為視像見面；自疫情出現，便實施一系列防疫措施，包括於各單位噴灑防病毒塗層、加強消毒清潔、訂定員工及服務使用者隔離安排，以及教育服務使用者防疫意識，如正確戴口罩方法等，盼能在嚴峻的疫情下將感染風險減至最低。

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責任編輯：馮琪雅