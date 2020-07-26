【新冠肺炎】駐守屯門分區48歲男警初步確診　已清潔消毒宿舍及辦公地點

▲ （擷自警方社交網站專頁）

本港新冠肺炎持續，警方稱一名駐守屯門分區48歲男警員今日初步確診，其最後上班日為上周五，工作期間與市民接觸時亦有戴口罩；警方已安排清楚消毒確診警員居住的紀律部隊宿舍及其辦公地點，曾與其有緊密接觸的警員，獲安排在家工作及病毒檢測。

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警方表示，染疫的48歲男警員上周五(24日)感不適，並到醫院求醫，經初步檢測芍新冠病毒呈陽性反應，當日起已無上班，過去14日亦無外遊記錄，強調工作期間與市民接觸時亦會佩戴口罩。

警方高度關注事件，於等候衞生署進一步評估及建議前，與有關警員可能有緊密接觸的警務人員，均獲安排在家工作及病毒檢測；同時已安排人員清潔消毒警員居住的紀律部隊宿舍，及其辦公地點。

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發言人稱，將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員近日工作記錄和執勤表等資料，及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

警方已提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

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責任編輯：陳正怡

