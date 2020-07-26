【新冠肺炎】社署一名助理社會工作主任確診　於九龍灣資訊系統及科技科工作

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴重，相繼有公務員受感染。社會福利署一名於資訊系統及科技科九龍灣宏天廣場辦事處工作的助理社會工作主任，亦於昨日確診，其最後一次上班為7月17日，上班期間一直有佩戴口罩及進行體溫探測，體溫正常，其工作的辦事處並不對外開放。

署方稱，疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入辦公室人士量度體溫，向職員提供口罩及其他個人防護裝備等。現時其辦事處並無其他職員出現病徵或確診，社署會為該辦事處進行全面清潔及消毒，並與衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出合適的跟進。

發言人稱，社署高度關注有關情況，已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

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責任編輯：陳正怡

