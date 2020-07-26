【新冠肺炎】上水屠房累計3人初步確診　食環署加派保護衣予欄區員工防護

▲ （經濟日報資料圖片）

上水屠房繼昨日一名員工初步確診，食環署指，今得悉當處再多2宗初步確診個案，包括一名負責欄區牲口雜項工作的工人，因所住大廈有確診而接受檢測；而另一人則屬一名買手，昨日仍有上班，期間有戴口罩。署方強調上水屠房運作如常，今早已徹底清潔消毒。

食環署昨晚發稿指接獲上水屠房通知，一名於水屠房負責欄區牲口雜項工作的人士初步確診；今再得悉屠房新增2人確診，包括一名負責欄區牲口雜項工作的工人，因所住大廈早前有確診個案，經由衞生防護中心接受檢測，昨晚獲通知初步確診；其自7月18日起一直留在家中，並無到上水屠房上班。

而另一人為一名買手，早前因身體不適到私家醫生求診及接受病毒測試，昨獲衞生防護中心通知其初步確診；該名買手的最後上班日期為昨日，工作期間曾前往上水屠房，上班期間一直有佩戴口罩。

署方稱，知悉有關個案後已於今早徹底清潔消毒有關人士曾逗留或往來的地方，並會全面配合衞生防護中心的跟進調查工作；上水屠房的運作維持正常，並一直致力確保其運作符合規定的衞生和環境標準，以及供應市場的所有肉類均適宜供人食用。

發言人稱，上水屠房周五知悉首宗初步確診個案後，除恆常每日按「日日清」安排進行的徹底淸潔消毒工作以外，即時於過去3日每日加強於周邊位置、辦公室、休息室及公用設施等地方進行額外深層清潔消毒。

同時所有於欄區工作的員工亦昨日起，每日額外獲派發保護衣以加強防護；由於首兩宗個案的工人均在欄區工作，所屬僱主會再次安排其他僱員接受病毒檢測。

上水屠房會與衞生防護中心保持緊密聯繫，中心亦已聯絡該名工人及買手進行調查，追蹤他們在屠房的密切接觸者，並在有需要時安排他們接受檢測或進行隔離。

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責任編輯：陳正怡