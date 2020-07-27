疫情貿戰夾擊挫本地海運　國際航運公會倡疫後拓展高端海運物流

▲ 劉洋稱，疫情後業界需重拾競爭力，發展本地高端航運服務業，對外也要加強大灣區港口合作。（林宇翔攝）

本地港口貨櫃吞吐量連跌28個月，至6月才止跌回升，卻恰遇香港新一輪疫情。國際航運公會中國辦事處首席代表劉洋稱，疫情後業界需重拾競爭力，發展本地高端航運服務業，對外也要加強大灣區港口合作。

就海外船員免檢疫可來港換班，被指是本地疫情「失控」源頭；劉洋稱不排除有海員疑於外地染疫，但強調業界跟港人一條心，會同心抗疫，呼籲同行嚴守港府的抗疫新措施。

▲ 劉洋稱，中美貿易戰對本港貨物吞吐量，有極大影響。（林宇翔攝）

海運貨櫃吞吐連跌28個月 上月終止跌

海運是本地經濟主要命脈之一，去年港口貨物貿易量就有2.63億公噸，佔海陸空總貨量逾九成。不過海運港口局數據顯示，本地港口貨櫃吞吐量自2019年2月起，已連續28個月按年錄得負增長；直至今年6月才見曙光，業界數據稱約有156.9萬個標準箱，按年升2.8%。

劉洋稱，內地和美國是香港最大貿易夥伴，料去年中美貿易戰影響下，貨運量急跌；今年6月即使遇上疫情，貨櫃吞吐量卻按年回升。

▲ 全球最大貨櫃船HMM GDANSK （現代格丹斯克），本月中首次來臨香港。

內地港口崛起 港漸失優勢

劉洋稱，回歸前的香港貨櫃吞吐量，曾登世界榜首；但近年一落千丈，排名跌至第七、第八。他指原因之一，是上海、大連，以至廣州南沙、深圳鹽田等港口崛起，內地貨物或毋須再經本港轉口，令本地漸失競爭力。

他稱反觀新加坡政府，大力發展航運物流，例如向業界提供免稅優惠，優勢日漸超越香港，對本地作為國際航運中心地位，或遭受衝擊。

立法會上月通過修例，向合資格船舶出租或管理商，提供稅務優惠，盼吸引企業來港發展。劉洋形容，香港自回歸以來，幾近未有透過航運政策改善業界發展，今次是首次。

他舉例，一艘商船售價達數千萬美元，

跟港人買樓無分別，也要向銀行貸款，向政府交稅

他料修例後，可吸引業界來港發展，銀行或放寬借貸審批，有助促進本地金融、海事法律、船舶經紀等界別的就業前景，疫情後要發展高端航運業務。對外方面，劉洋認為港府應加強區域合作，跟深圳、廣州等大灣區城市合作，避免惡性競爭。

劉洋：料船員海外靠岸時染疫

對於本地爆發第三波新冠肺炎疫情，海外船員獲豁免檢疫，疑成「播毒」源頭；他慨嘆船員心態跟港人一樣，同樣不想染疫。

他估計船員漂泊外地時，難免接觸當地從業員、貨物、日用品等，即使長期逗留船上，也未必能避疫。他稱目前業界需確保新上船的船員，要做到「零感染」，避免船上播毒，也要嚴守港府措施，遵從海員新換班要求，避免病毒於社區擴散。

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記者：吳卓峰