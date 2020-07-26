【新冠肺炎】政府承認海員換班或曾留港過夜　叫停豁免檢疫不合公眾利益

▲ 多隻被隔離的貨船，近日於南丫島一帶海域接受隔離。（資料圖片）

本地爆發第三波疫情，有本地專家稱海員獲豁免檢疫，或成播毒源頭。政府發言人晚上（27日）發稿，承認個別船員於登岸換班時，因航班及船期未能銜接，需留港過夜。發言人又稱，全面停止豁免強制檢疫安排，不符合公眾利益。

【新冠肺炎】新增約100宗初步確診 醫管局指現逾百名病人等候入院

法例《預防及控制疾病條例》訂明，現時所有從外地抵港人士，都要進行14天強制檢疫；但規例有特定條文，賦予政務司司長審批權，豁免具合理理由的政府官員、駐港領事人員，支持香港必要運作或與抗疫工作有關人員，毋須接受強制檢疫。政府舉例，如約1萬名跨境貨車司機、貨機和客機的機組人員，和在香港裝卸貨物的貨輪上的船員，均屬「必要運作」類別。

不過就船員安排方面，因應船員因疫情而被困海上的嚴峻境況，有關方面呼籲全球採取行動，本地航海業界亦提出強烈要求。政府於6月把豁免檢疫安排，擴大至沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班，但須符合嚴格規定，包括船員乘飛機來港後須立即登船，或離船登岸後須立即登機離港，不需在港停留。

然而政府承認，在實際運作上，確在個別個案中有船員因航班及船期未能銜接而需留港過夜。

政府強調，一直根據衞生防護中心風險評估，在「張弛有度」策略下調整抗疫措施。鑑於最近與機組人員和船員的確診數字有增加，今日公布暫停豁免及收緊安排，7月29日起開始生效。政府稱，全面停止豁免強制檢疫安排，並不符合公眾利益。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰