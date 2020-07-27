  • 30°C
香港時間 : 2020727日 (週一) 10:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】消息：行會討論午市禁堂食及室外「口罩令」　最快今日公布

社會 09:04 2020/07/27

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指行會討論午市禁堂食、室外口罩令及超市街市限人流等。

本港第三波新冠肺炎疫情爆發近20日，更連續5日新增確診「破百」，對醫院造成沉重壓力。昨日（26日）再多128宗確診，單是本地個案佔103宗，未計逾百宗初步確診個案。醫管局坦言確診個案急增，昨仍有逾百病人等候入院。消息指行政會議今日將召開特別會議，拍板將禁堂食等防疫抗疫措施「加辣」，最快今日（27日）下午公布。

【新冠肺炎】聖德肋撒醫院50歲女員工確診　至今醫院3員工染疫

專家再度發出警告，若確診個案增加或要再禁食肆堂食時間及室外強制戴口罩，港府一再否認擬推「禁足令」，但據了解也研究進一步擴大禁堂食限制。

繼晚市禁堂食後，消息指行政會議今日將召開特別會議，拍板將禁堂食等防疫抗疫措施「加辣」，當中包括至少3招，包括午市禁堂食、強制室外戴口罩，但會有一些豁免，例如室外做運動時，以及進入街市和超級市場的人數將有限制。

【新冠肺炎】林鄭指禁足令影響深遠　非萬不得已不貿然用極端舉措　　　

大角咀海輝道海濱公園碼頭，昨日有船員換班上船離開。（林宇翔攝）

疫情第三波嚴峻，多名專家指其中一個源頭是獲豁免檢疫人士，食物及衞生局副局長徐德義昨日（26日）表示，由7月29日（星期三）起暫停所有客船及所有沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班，並收緊來港進行貨物裝卸的貨船的換班船員、機組人員及其他獲豁免到港檢疫人士的檢測及檢疫安排。

【新冠肺炎】徐德義：將收緊豁免人士檢測安排　暫停所有客船船員換班

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋

相關文章

【新冠肺炎】22間普通科門診下星期一起派深喉唾液樣本瓶 【內附名單】
17:32 2020/07/25
【新冠肺炎】22間普通科門診下星期一起派深喉唾液樣本瓶 【內附名單】
【新冠肺炎】新增19間餐廳曾有確診人士到訪　尖沙咀中心Outback觀塘大家樂上榜
12:46 2020/07/26
【新冠肺炎】新增19間餐廳曾有確診人士到訪　尖沙咀中心Outback觀塘大家樂上榜
【新冠肺炎】本港今日新增128宗確診個案　連續5日確診「破百」
16:50 2020/07/26
【新冠肺炎】本港今日新增128宗確診個案　連續5日確診「破百」
行政會議 口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 運動

最高瀏覽

【新冠肺炎】14歲女童確診住院隔離　洗手間內遭少年強姦友人全拍片
13:52 2020/07/26
【新冠肺炎】14歲女童確診住院隔離　洗手間內遭少年強姦友人全拍片
【地鐵怪客】染髮女子在港鐵車廂小便尿液有血 專家：尿液也有機會播毒
13:07 2020/07/25
【地鐵怪客】染髮女子在港鐵車廂小便尿液有血 專家：尿液也有機會播毒
【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心
15:27 2020/07/24
【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心