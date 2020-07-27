【新冠肺炎】消息：行會討論午市禁堂食及室外「口罩令」　最快今日公布

▲ 消息指行會討論午市禁堂食、室外口罩令及超市街市限人流等。

本港第三波新冠肺炎疫情爆發近20日，更連續5日新增確診「破百」，對醫院造成沉重壓力。昨日（26日）再多128宗確診，單是本地個案佔103宗，未計逾百宗初步確診個案。醫管局坦言確診個案急增，昨仍有逾百病人等候入院。消息指行政會議今日將召開特別會議，拍板將禁堂食等防疫抗疫措施「加辣」，最快今日（27日）下午公布。

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專家再度發出警告，若確診個案增加或要再禁食肆堂食時間及室外強制戴口罩，港府一再否認擬推「禁足令」，但據了解也研究進一步擴大禁堂食限制。

繼晚市禁堂食後，消息指行政會議今日將召開特別會議，拍板將禁堂食等防疫抗疫措施「加辣」，當中包括至少3招，包括午市禁堂食、強制室外戴口罩，但會有一些豁免，例如室外做運動時，以及進入街市和超級市場的人數將有限制。

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▲ 大角咀海輝道海濱公園碼頭，昨日有船員換班上船離開。（林宇翔攝）

疫情第三波嚴峻，多名專家指其中一個源頭是獲豁免檢疫人士，食物及衞生局副局長徐德義昨日（26日）表示，由7月29日（星期三）起暫停所有客船及所有沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班，並收緊來港進行貨物裝卸的貨船的換班船員、機組人員及其他獲豁免到港檢疫人士的檢測及檢疫安排。

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記者：伍瑋瑋