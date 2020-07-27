【我要做業主】馮盈盈2千萬舊愛巢現放租　FYY與前度去年上車：可能要交點學費

▲ 馮盈盈於TVB新節目《我要做業主》分享上車經驗。

TVB新節目《我要做業主》首集邀得馮盈盈（FYY）任嘉賓分享上車經驗，並找來投資專家給予觀眾建議。

港姐馮盈盈去年與前男友一起購入何文田2,000萬豪宅，惟二人最終分手收場，FYY認為當初忽略了樓換樓的投資方式，也不建議婚前與另一半一起置業。

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▲ 馮盈盈分享上車經歷。（《我要做業主》截圖）

馮盈盈上車「交學費」

馮盈盈於節目中表示：「工作了數年，儲了點錢，也覺得在香港必須置業，無論是自用還是長線投資，也應該做。」

去年，她與當時的男友一同置業，以2,000萬購入何文田一個單位，可惜二人分手收場，該單位現已放租。

在節目中，被問到家人有何看法，馮盈盈笑言：「媽媽早就知道我出事了，可能要交點學費。」

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▲ 馮盈盈的舊愛巢現已放租。（馮盈盈IG圖片）

不建議婚前與另一半齊買樓

經一事，長一智，馮盈盈表示不太建議婚前與另一半一起置業。

她說：「還沒結婚，沒有名份之前，如果一起合資作投資，事前一定要說得很清楚，清清楚楚，數目分明。如果兩個人的感情很真摯，沒有人會質疑，但畢竟之後在文件上、帳面上要處理、區分，會比較複雜、麻煩。」

由於她與前度都是首次置業，且一次過用了二人的名字去購買該單位，回想過後覺得應考慮清楚。

馮盈盈稱：「有時候兩人一起合資，是因為他們想買的物業的確要兩人合力才能買到、供款，我會覺得不如嘗試退後一步。」

▲ 馮盈盈不建議婚前與另一半一起置業。（馮盈盈IG圖片）

她又謂當初想首次置業便能購得Dream House：「一下子買到理想中的物業，感覺好像能一步登天，以後可以在這個物業住，卻忽略了途中可以換新物業等投資步驟。」

馮盈盈並提醒購買上車盤時需要多加留意：「如果想樓齡新、地點方便且面積要，除非你很有錢，不然便要三選二。」