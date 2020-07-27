【新冠肺炎】伊利沙伯醫院確診76歲女病人昨晚離世　累計19宗死亡個案

▲ 居於慈雲山的76歲確診女病人昨晚離世，累計已有19人離世。

本港第三波新冠肺炎疫情爆發近20日，更連續5日新增確診「破百」，對醫院造成沉重壓力。昨日（26日）再多128宗確診，單是本地個案佔103宗，未計逾百宗初步確診個案。醫管局坦言確診個案急增，昨仍有逾百病人等候入院。今日再多一宗死亡個案，一名居於慈雲山慈樂邨的76歲女病人昨晚不治。

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伊利沙伯醫院發言人今日（27日）公布，一名確診2019冠狀病毒病的76歲女病人（個案編號：2107）於昨晚（26）離世。

▲ 76歲確診女病人昨晚離世，患者本身有長期病患。（資料圖片）

院方指病人有長期病患，她於7月21日因咳嗽、腹痛入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，病人延至昨日晚上11時23分離世。

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院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有19名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

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記者：伍瑋瑋