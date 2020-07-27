【新冠肺炎】本港連續5日確診破百　衞生防護中心公布高危街市名單【內附名單】

▲ 衞生防護中心公布高危街市名單。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布昨日（26日）新增128宗確診個案，連續5日確診「破百」，累計2634宗確診個案。早前衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾表示，目前約有一半個案找不到源頭，當中多涉家庭主婦、老人家，大部分確診個案都曾到街市，呼籲市民減少買餸次數防疫。

衞生防護中心每日都會公布曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單，TOPick根據衞生防護中心資料，整理出確診個案曾到訪過的街市：

街市 報告日期/ 曾有涉及個案

最後到訪的日期 相關確診/

疑似個案編號 元朗大橋街市 09/07/2020 1471, 1561 西營盤街市 12/07/2020 2414 黃大仙竹園街市 14/07/2020 1750 黃大仙彩雲商場 彩雲街市 14/07/2020 1940 黃大仙大成街市 15/07/2020 1439,1599, 1618, 1757, 1914 觀塘坪石邨街市 15/07/2020 1455, 1710 屯門仁愛街市 16/07/2020 2017 銅鑼灣街市 17/07/2020 1923 觀塘瑞和街市政大廈 17/07/2020 2124 屯門富泰街市 18/07/2020 1731 荃灣香車街街市 18/07/2020 1859 黃大仙雙鳳街街市 18/07/2020 1681, 1862 旺角街市 19/07/2020 2195 觀塘瑞和街市政大廈 19/07/2020 1512, 1672, 1802, 1884 屯門友愛街市 21/07/2020 1763, 2015 西貢街市 22/07/2020 2359 深水埗北河街街市及熟食中心 22/07/2020 1435, 1558, 1980, 1997, 2234 西貢TKO 街市 22/07/2020 1590, 2123 屯門新墟街市 23/07/2020 1471, 1561, 1907,1931, 2154, 2458, 2598 深水埗長沙灣保安道街市 24/07/2020 2234, 2410

張竹君呼籲市民減少出街，減少買餸飲茶，由於現時社區病毒量較多，亦可能比較多隱性患者，各處可能會有些沒有戴口罩的人而受感染，需要減少買餸次數，外出到街市時接觸任何東西後要保持手部衛生。

食環署鑑於近日疫情嚴峻，由昨日（26日）起一連三日，安排12個位於港島及新界區的街市提早在晚上7時關閉，徹底清潔消毒。

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