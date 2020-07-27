【外賣自助餐】唯港薈推限時外賣酒店自助餐　安坐家中歎蟹腳刺身燒羊架【內附連結】

▲ The Market外賣自助餐服務可從餐牌中自選五道菜，有齊前菜、主菜及甜品。（相片來源：官方提供）

嚴峻疫情下全城禁止晚市堂食，有酒店連自助餐及下午茶也可外賣回家。唯港薈推出限時「外賣自助餐服務」，The Market自助餐的多款冷盤和熱葷，以及馳名的飄香榴槤下午茶套餐亦能外賣，留家也能吃餐好。

▲ 每位另加港幣100元，即可加配冰鎮龍蝦一隻。（相片來源：官方提供）

外賣自助餐服務可自選The Market五道自助餐佳餚，有自行配搭的是日特選沙律，三選一的海鮮盒，包括蟹腳及鮮蝦；青口、大蜆及小龍蝦或刺身拼盤。主菜有海南雞飯、巴東牛肉，以及燒肉眼扒及燒羊架，甜品則可選招牌榴槤主題甜品，隨餐奉送一款自選果汁、即磨咖啡或茶。外賣價為400元一位，在酒店Staycation的話，更可以優惠價港幣400元加購無限量任添「外賣自助餐服務」（兩位用），詳情按此。

▲ 兩位用的飄香榴槤下午茶套餐438元，有多道創意甜品及馬來西亞直送貓山王果肉。（相片來源：官方提供）

另外酒店馳名的飄香榴槤下午茶套餐 （港幣438元）亦可供外賣，除了有馬來西亞直送貓山王榴槤果肉外，多款創意甜品以馬來西亞榴槤炮製，如抹茶荔枝D24榴槤卷、D197榴槤芝士泡芙及金榜榴槤芝士蛋糕等共十多種款式，更特別以紙製茶點架盛載。按此即可於唯港薈網上商店預訂，隨時在家來一趟舌尖上的馬來之旅。

記者：張頌婷