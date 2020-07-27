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【律政新人】朱千雪在著名律師樓當實習　Tracy：做新人有很多東西要學

娛樂 18:09 2020/07/27

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

朱千雪是美貌與智慧並重的港姐。

朱千雪（Tracy）自去年結婚後逐漸淡出幕前，最近一次演出只客串《降魔的2.0》等。在2016年香港城市大學修讀法律的朱千雪，現在已經在當實習大律師。

事實朱千雪一向好學，在2012年參選港姐前已在加拿大Simon Fraser University商業和傳理系學士畢業的她，入行後，在2015年下半年向TVB請假一年在香港中文大學修讀企業傳播社會科學系，並在2016年獲得碩士學位。

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2019年，朱千雪與青梅竹馬的醫生男友結婚，踏入人生另一階段。（取自朱千雪IG）

朱千雪不斷進修

一向有觀眾緣的Tracy任第一女主角的《EU超時任務》在2016年播出，而且十分受歡迎，可是她未因此放棄對學問的追求。在同年，朱千雪繼在中大完成企業傳播社會科學系畢業後，又在香港城市大學修讀法律。

在上月28日是朱千雪的32歲生日，Tracy在社交平台上載麥明詩與她補祝生日的照片。

朱千雪並以英文配相留言，其大意是︰「要找到另一個經歷過香港小姐、演藝工作，法律學院和第二職業的人並不容易。 （除了她更聰明，而且一切都做得更好）感謝遲來的生日晚餐！」

在香港大律師公會網頁內，執業大律師名冊當中實習大律師一列顯示，朱千雪正在金鐘著名律師行當實習，並將於今年8月31日完成實習。

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上月，麥明詩為朱千雪慶祝生日。（取自朱千雪IG）

朱千雪美貌智慧並重

TOPick就此主動聯絡朱千雪，她有禮地回覆稱：「做新人有很多東西要學，會盡力去做。與公司（TVB）仍然有合約，但是最近花時間在實習上，所以做公司工作不是太多， 這幾年公司都給予好多支持，自己亦希望低調處理，相信之後都會儘量配合。」

因為忙於學業及實習，朱千雪近年只客串了劇集《降魔的2.0》、參與綜藝節目《如果這樣生活》及全去年《國際中華小姐競選》而已，令「千雪BB」的影迷十分渴望再看她更多的演出。

至於「十優港姐」麥明詩在英國劍橋大學法律系畢業，於2015年港姐冠軍入行，在去年淡出幕前，與TVB改簽一年一騷的所謂「綠葉約」，轉行當做商業顧問。而她近日在《殺手》演失明人士，演技獲讚。

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記者：游艾維

撰文 : TOPick柴犬出動

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