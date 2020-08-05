【育兒心得】傳統觀念父母很少稱讚子女 醫生媽媽：教懂孩子欣賞自己

▲ 父母要適當稱讚子女。

上周提到孩子常要面對「我是誰」的衝擊，有朋友很想知道可以怎樣幫助他們。寫這篇文章的時候，正值中學文憑試放榜的日子，再談這個話題應該頗應景，因成敗得失必然令很多孩子的自我價值受到衝擊。

要認識自己，需從整體看，像寫文章去描述一個人，也得從不同角度去寫，包括強項、弱項、背景與作為。中國人的教育文化，傾向將焦點放在孩子不夠好的地方。臨床上聽到太多的故事，是父母從小很少稱讚自己，這可能源於傳統觀念，認為孩子不可讚，否則他們會太驕傲、不聽話。父母彷彿相信，只要孩子覺得自己不好，就必會力爭上游，但我看到的，更多是孩子因而變得敏感脆弱，很怕失敗。

要能接受自己有弱點，就要知道自己同樣有優點，這是父母可以與孩子一起探索的。就着孩子的經驗、表現，用心去觀察、了解，學習在最細微處欣賞。例如當孩子的反應表現出他的善良與誠實時，父母就得讓他知道父母看得到。只一句「你在爸媽心目中永遠是最好的」，不足夠讓孩子相信他的優點客觀存在。而只叫他不要介意有不好的地方，往往亦不奏效，反而要潛移默化，教他學懂欣賞自己。

另一方面，要正視、幫助孩子面對自我懷疑、覺得不及別人的感受。他們最脆弱、最在意的地方，往往反映了父母的觀點、社會的價值、孩子覺得會被衡量的標準。

就以前文提及那女孩子為例，她很擔心成績不好，但其實她表現一向不錯，所以可參考過去大學入學的成績數據，與她一起分析，想想可能出現的不同結果，和當怎樣面對，這有助孩子感覺父母的同行。其他要點下文再續。

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