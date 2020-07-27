【欺負幼童】不滿6歲男童亂踢水被潑到臉　暴躁男掐頸頭強壓水中：誰的小孩？

▲ 暴躁男把男童的頭強壓水中，還大聲喝罵。

泳池人多，難免會有碰撞，然而，台灣一名爸爸，早前在泳池的兒童遊戲區，卻因被一名男孩踢水潑到臉，竟把男孩的頭壓到水裡不放，旁人都看不過眼與他理論，他仍理直氣壯不認錯，行為令人側目。

有台灣網民在facebook群組「爆怨公社」發帖稱，日前在泳池的兒童遊戲區，有一名戴眼鏡的爸爸帶著妻小來嬉水，然而他突然揪著另一名年約6歲的男孩，大喊著：

誰的小孩？誰的小孩？

把男孩頭部往水裡壓

這名爸爸得不到回應，突然情緒失控，掐著男孩的頸部，把他的頭往水裡壓住不放。其他泳客見狀上前理論，眼鏡爸爸還理直氣壯地表示，

他一直踢水弄到我的臉，跟他講了還一直踢水。

男孩被嚇得不斷嚎啕大哭，稍後男童父親上前來護子，並與眼鏡爸爸理論。眼鏡爸爸放開男孩後走向另一邊，是他自己的妻子和小孩，他的小孩也被場景嚇得大哭起來。

發帖網民認為，涉事的眼鏡爸爸行為過分，絕不能原諒，建議受害男孩的媽媽不要和解，擔心這件事對男孩造成陰影，

你跟一個小孩計較？你是不知道泳池很吵，有時候根本聽不到別人講話！你被水濺到臉！你是不會換位子坐嗎？

據台灣媒體報道，受害男孩的爸爸得悉事件後非常生氣，向法院提告殺人未遂和傷害，而涉事爸爸不甘心，竟反告男童傷害和誣告。當地警方呼籲，民眾發生衝突應理性溝通，並注意自身及他人身體安全。

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責任編輯：王明芳