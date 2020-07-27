【新冠肺炎】沙田區議員指有確診者在家等候3日才獲送院　醫管局昨稱現有百多名病人正等候入院

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨日（26日）稱現有百多名病人在等候入院。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情爆發近20日，更連續5日新增確診「破百」，對醫院造成沉重壓力。沙田區議員丘文俊今日（27日）於電台節目《千禧年代》表示，接獲一名街坊求助，指其得悉自己確診後，在家等候超過3日才獲當局安排送院。他認為現時醫療體系已不足以應付大量感染者，認為警方及民政事務署應加入協調處理。

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丘文俊提到該位街坊一家四口共住，其於在本月21日於私家醫院確診，之後按衞生署指示在家等候安排送院，但到24日仍未獲安排送院，其後2日亦沒有再聯絡他。衞生署於24日下午接走其家人到隔離，惟患者仍然未獲安排送院。身體出現愈來愈多病徵，包括發燒、氣促等；他因為擔心感染醫護人員，不敢召喚救護車。

他續協助患者向相關部門查詢，最終當局認為事主情況不理想，並在25日凌晨安排他入院，經治療後事主現時情況轉趨穩定。事主入院後亦稱留意到醫院急症室病人太多，稱沒想像過前線醫護竟這般的忙。

丘文俊指沙田每日亦有10至11宗類似個案，相信全港的相關個案會更多，認為警方及民政事務署應加入協調處理及運輸。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨日（26日）於記者會上提到確診病人接獲衞生署通知後或要再等多幾天才能送院，情況很不理想，惟公立醫院現時壓力大。她指醫護同事正努力作協調，現時約有一百多名病人在等候入院，呼籲患者耐心在家或檢疫地點等候入院。

她又指醫護正努力作協調，只要條件適合都會為病人安排到二線病房，現時約有200位病人在第二線隔離病房，有72位病人已送到在鯉魚門社區隔離設施，希望盡快可以騰空第一線隔離病床予新症病人。

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責任編輯：郭家穎