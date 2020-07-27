今生不做機械人延夢計劃8月中截止　歡迎家長呈交夢想實踐計劃書　

▲ 「李氏家庭小故事」內容會圍繞一家人的生活逸事。(受訪者提供)

《今生不做機械人延夢計劃》是屬於家長的夢想計劃，鼓勵家長重拾夢想，計劃將在8月16日截止，計劃將選出10個夢想計劃，是次計劃延伸至跨代家庭，其中一隊跨代組合將獲李錦記家族基金提供定額資助10,000港元。大會希望家長們(可以個人、家庭或跨代家庭）爭取時間，構思計劃書參加。

▲ 大會希望家長們爭取時間，構思計劃書。(大會圖)

好爸爸出家庭繪本故事

上一屆10大得主之一李氏大家庭的爸爸Frankie和太太Wing是畫室老闆，他們堅持多生小朋友，8年內生了3女1男，夫婦去年同時實踐夢想，合作編寫以自己家庭生活為主題的童書，本計劃今年書展出版，但因疫情須延期，希望「李氏家庭小故事」稍後能推出。

▲ 李氏一家人已變成六口之家。(受訪者提供)

Frankie謂，出書一直是兩夫婦的夢想，因他和太太在大專讀設計時，已很喜歡繪本，但之後自己從事廣告和平面設計，太太Wing幫人畫插畫，因生活忙碌，便慢慢放下畫自己故事的想法，惟近年家庭發生了太多事，令他們價值觀轉變，決心把夢想實踐。

他們的策劃書因入圍「今生不做機械人延夢計劃」，去年舉辦了首個家庭微型畫展，本來「李氏家庭小故事」內容會圍繞4大主題︰一家人的生活逸事、迎接新生命、香港所發生的事、家庭好心情等4部分，現在他們會趁疫情居家，加入多一些疫情小朋友的生活，並分享正能量。

▲ 小朋友避疫在家的生活，也將成為新內容。(受訪者提供)

▲ 一家人去年在觀塘海濱舉辦第一次家庭畫展。(受訪者提供)

Frankie謂他謂家庭小故事內容有頗多內容，其中「好心情」會聚焦在太太和囡囡的情緒病經歷。

早年大女小一時，太太因生3仔而患上產後抑鬱，女兒又因幼稚園升至小學，引起了焦慮，2人病情維持了1年左右，家人有事令我身心俱疲，結果我也懷疑自己是否已到臨界點。 為了不讓自己倒下，我決定去運動，天天跑步，我本來很懶運動，結果半年內我減去50磅，到今天我太太和大女都想跟我跑步。

▲ 太太負責畫插圖。(受訪者提供)

他們想到事過境遷後，出書分享自己的經歷。繪本全是一家人投票創作那些情節，由爸爸主力負責篇稿，媽媽畫插畫及排版，女兒負責插圖部分，細佬主要在塗鴉背景方面。

Frankie強調，自己曾是傳統家長，希望子女讀名校，今天早已放下對學校排名的執著，並感到那不太重要。

因今天深深體會到家好像一個蜘蛛網，一定要每條絲綫都堅挺，個網才能挺起。當有其中幾條綫鬆下來，全個網的形態都會受影響。

計劃將選出10個夢想計劃，是次計劃延伸至跨代家庭，其中一隊跨代組合將獲李錦記家族基金提供定額資助10,000港元。其餘9隊同樣可獲定額資助、資源配對及相關協助，支持他們踏出夢想第一步。

今年因疫情關係，申請者在遞交申請表後，夢想計劃會先由籌委會作初步甄選，入圍者會於9月中旬會見評審，現計劃改為網上進行，邀請參加者準備夢想相關資料，簡介計劃。

計劃主張追夢無年齡上限，不限規模種類，只要大方向符合挑戰極限、突破自我；或對社會有貢獻、有正面影響。

計劃對象：家長（可以個人或以原生／跨代家庭名義參加）

評審準則：夢想計劃的形式和意念基本上不受限制，惟大方向須符合以下所列的其中一個原則：a. 夢想初心；b. 突破自我；c. 家庭意義；d. 感染他人。

截止報名日期：2020年8月16日 晚上11時59分

報名按此。

撰文：胡麗珊