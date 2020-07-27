【新冠肺炎】梁子超：禁午市堂食須配合更多在家工作　確保穩定外賣供應

▲ 梁子超認為，若禁止午市堂食，須配合更多僱員在家工作，減少上班人流，否則有可能會出現混亂。

本港第三波新冠肺炎疫情爆發近20日，消息指行政會議今日（27日）將召開特別會議，拍板將防疫抗疫措施「加辣」，包括午市禁堂食、強制室外戴口罩但會有豁免，以及限制進入街市和超級市場的人數。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，若禁止午市堂食，須配合更多僱員在家工作，減少上班人流，否則有可能會出現混亂。

梁子超今早（27日）在一個電台節目表示，目前有不少食肆、街市的工作人員都相繼染病，顯示這些地方有機會令傳播加劇，所以隨著疫情作出限制是有需要。

他續指，如果政府有意禁止午市堂食，必須要確保措施推行後，配合更多僱員在家工作，減少上班人流，亦要有穩定的外賣供應，否則會帶來混亂、社會搶物資的情況，增加傳播風險。

至於強制戶外戴口罩措施，他又認為可給予市民一個訊息，即使是戶外空氣較流通，但有人聚集就有風險。他又強調，戴口罩並不能解決疫情，隨著病毒蔓延全球，開始出現變異更適應人類，令傳播力增加，即使在香港有9成人戴上口罩仍發生爆發，所以最重要是市民應盡量留家，才有效切斷家庭以外的傳播。

對於政府有意限制街市人數，梁子超說，有必要推行相關措施，比進入處所前量體溫措施更佳，因大部分人病發時都不會發燒，加上街市人流多，傳播風險增加，故有需要控制人數。他提醒，如果市民不留在家中，而社區感染數字不斷增加，病毒只會繼續滲入工作地點，如老人院，紀律部隊及屠房等。

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記者：陳子謙